Luego de meses de espera finalmente ha llegado la semana de la pelea más mediática del año. Se trata del combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, quienes se verán las caras este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Las apuestas dan como favorito al tapatío. “Bud” subirá dos categorías para medirse al monarca indiscutido de los pesos supermedianos. Aún así, hay un porcentaje que confía en la pegada del estadounidense.

Quien no tiene esa misma fe aunque su corazón está con Crawford es el legendario Mike Tyson. “Iron” aseguró que su favorito para este combate es sin dudas su compatriota. Sin embargo, prevé que será el mexicano quien termine con el puño en alto este fin de semana.

Las impresiones de Mike Tyson para la pelea

Tyson conversó con The Big Podcast, donde dejó sus sensaciones para el magno evento que se realizará en Las Vegas “Es complicado. Quiero que gane Crawford, pero no parece que vaya a pasar. Me gustaría que pasara, pero este chico (Canelo) es un pegador fuerte, es un peleador inteligente. Me da curiosidad, quiero ver la pelea”.

Mike Tyson da como favorito al Canelo Álvarez para la pelea frente a Terence Crawford.

Luego, “Iron Mike” aseguró que anhela de todo corazón tomar un vuelo hasta la ciudad de los casinos para ser uno de los afortunados espectadores que presencien esta increíble velada

“Quiero estar ahí y verla porque en el pasado ha habido sorpresas. Todo puede pasar cuando dos hombres se suben a un ring”, sentenció.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford será este sábado 13 de septiembre y se desarrollará en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La transmisión para todo el planeta estará a cargo exclusivamente a través de Netflix.