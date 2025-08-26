Esta semana vuelve la Fórmula 1 tras el receso por las vacaciones de verano en Europa y lo hizo con una noticia bombástica previo al Gran Premio de Países Bajos, ya que el nuevo equipo Cadillac anunció la que será su primera dupla de pilotos.

La escudería estadounidense que se suma al gran circo a partir de la temporada 2026, confirmó a dos corredores de experiencia y con gran arrastre entre el público de la categoría reina del automovilismo.

Se trata del mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes hasta hace algunos años fueron rivales y peleaban el campeonato de constructores en distintos equipos.

El regreso de Checo Pérez y Valtteri Bottas

Checo Pérez vuelve a la F1 después de una temporada luego de haber sido despedido por Red Bull Racing, donde le tocó ser el escudero del neerlandés Max Verstappen. El oriundo de Guadalajara fue subcampeón del mundo en 2023.

Lo mismo ocurre con el nórdico que había corrido para Kick Sauber hasta 2024, aunque todos lo recuerdan por haber sido el compañero de Lewis Hamilton en Mercedes, ayudando a obtener cinco campeonatos entre 2017 y 2021.

De esta forma, se confirman los rumores y la Fórmula 1 recupera a un piloto de habla hispana y latinoamericano, que se suma a los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams Racing), el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

Cabe recordar que la próxima temporada serán 11 los equipos y 22 los pilotos que conformarán la principal categoría del automovilismo, la que entrará en una nueva era con cambios en los monoplazas y reglamentación.