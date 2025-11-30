La temporada 2025 de la Fórmula 1 está a un paso de consagrar a un nuevo campeón, y ese nombre podría definirse este mismo fin de semana en el Gran Premio de Qatar.
Lando Norris, el piloto de McLaren que ha protagonizado una campaña sólida y regular, llega con la primera oportunidad real de coronarse monarca de la categoría.
El británico ha sostenido su liderazgo pese al empuje de Oscar Piastri —su compañero de equipo— y de un Max Verstappen que, aunque ya no domina como en años anteriores, sigue siendo una amenaza permanente.
Así, todas las miradas se concentran en Lusail. El circuito qatarí será el escenario que puede darle a McLaren su primer título de pilotos en casi dos décadas y convertir a Norris en campeón antes de llegar a Abu Dhabi. Pero para que eso ocurra, los números deben cuadrar.
Los escenarios para que Lando Norris sea campeón en Qatar
Para asegurar matemáticamente el título este domingo, Lando Norris necesita salir del GP de Qatar con una ventaja de al menos 26 puntos sobre Piastri y Verstappen, con 25 puntos por disputarse.
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|Max Verstappen
|1°
|2° o menos
|2° o menos
|2°
|4° o menos
|3° o menos
|3°
|5° o menos
|4° o menos
|4°
|6° o menos
|5° o menos
|5°
|7° o menos
|6° o menos
|6°
|8° o menos
|7° o menos
|7°
|9° o menos
|8° o menos
|8°
|11° o menos
|9° o menos
¿Cuándo y dónde ver en Chile el Gran Premio de Qatar?
La vigésima tercera carrera de la temporada la podrás ver este domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas de Chile a través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV.