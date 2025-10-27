Una gran noticia para los hinchas de la Fórmula 1 en nuestro país dio a conocer el piloto británico Lewis Hamilton, quien desde este año corre para la Scudería Ferrari.

En la previa del Gran Premio de México que se disputó este fin de semana, donde el siete veces campeón del mundo no tuvo el resultado esperado, adelantó que planea un nuevo viaje para esta parte del planeta.

La máxima estrella de la F1 conversó con el periodista argentino Juan Fossaroli de ESPN, donde recordó el viaje anterior que tuvo por Sudamérica, donde tuvo una parada por Punta Arenas para luego llegar hasta la Antártica, a fines de diciembre en 2024.

¿Lewis Hamilton regresa a Chile?

Ahora, el corredor de 40 años quiere visitar la patagonia, territorio que comparten Argentina y Chile en la zona austral.

“Hay otros lugares a los que quiero ir. Quiero pasar algún tiempo en Argentina. Fui a la antártica, por eso fui a Argentina”, recordó Hamilton en la entrevista.

“Fuimos a Argentina, pasamos la noche ahí. En realidad, fuimos a las Cataratas del Iguazú en Brasil y después a Chile. Y después, desde Chile (a la antártica)”, continuó.

“Así que la próxima vez quiero ir a la patagonia, creo que ese es el siguiente lugar”, confirmó el más ganador de la historia.

Lewis Hamilton terminó octavo en el Gran Premio de México luego de una sanción de 10 segundos. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

Cabe consignar que la temporada 2025 del campeonato mundial de la Fórmula 1 termina el domingo 7 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, restando cuatro fechas por delante. Luego de aquello, los pilotos inician sus vacaciones.