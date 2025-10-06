Alex “Poatán” Pereira volvió con todo al octágono de la UFC y lo hizo con todo. El brasileño, luego de casi siete meses de haber perdido su título, regresó en gloria y majestad para volver a conquistar el cinturón de las 205 libras derrotando precisamente a quien se lo había arrebatado: el ruso Magomed Ankalaev.

El creador del “Chama” no se anduvo con ningún rodeo. Salió a avasallar de principio a fin y, en solo 1 minuto y 20 segundos, conectó más de 20 golpes en el ground and pound para llevarse la victoria con un impecable TKO.

Una vez concretada su tarea, “Poatán” tuvo la chance de hablar sobre el octágono y mandó un claro mensaje hacia Jon Jones. No fue nada hostil, sino todo lo contrario, ya que el veterano excampeón de los pesos pesados estaba en pleno luto debido al reciente fallecimiento de su hermano Arthur Jones, estrella de la NFL.

El minuto de silencio del “Poatán” para Arthur Jones

Alex Pereira realizó un minuto de silencio en homenaje al hermano de “Bones” justo tras levantar el cinturón del peso semipesado de la UFC. Todos los asistentes agradecieron su noble gesto y siguieron la moción del brasileño.

Pero antes de realizar ese acto de respeto, el “Poatán” dejó en claro que él tenía preparado un discurso diferente para dedicarle a Jon Jones quien, recordemos, colgó los guantes en junio del presente año pero que poco después ha utilizado sus redes para dejar en evidencia su deseo de volver a pisar el octágono.

¿Cuál era el discurso de Alex Pereira para Jon Jones?

Mucho se ha hablado del evento que la UFC quiere realizar en 2026 en la Casa Blanca con motivo de conmemoración de los 250 años de independencia de esa nación.

En diálogo con el portal Junkie, “Poatán” confirmó finalmente cuáles eran sus intenciones con “Bones” el momento en que recuperó el título de las 205 libras: “Una vez más, por favor, con todo el respeto, iba a pedir a Jon Jones en la Casa Blanca, pero con todo lo que sucedió, no es el momento adecuado para hablar de eso”.

Alex Pereira se toma con calma un posible combate ante Jon Jones en la Casa Blanca (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)

Las intenciones del brasileño son claras. Y aunque el deseo de Jon Jones también estaba inicialmente en pelear en dicho evento, se desconoce con certeza qué dirá “Bones” luego del duro presente que atraviesa tras la sorpresiva muerte de su hermano Arthur.