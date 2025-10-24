Pasó casi un año para que el título de los pesos pesados de la UFC volviera a estar en juego. Tras el retiro de Jon Jones hace algunos meses, Tom Aspinall pasó a ser el monarca absoluto de la división. Esta vez, tendrá su primera defensa de título nada menos que ante el francés Ciryl Gane.

El inglés nunca antes defendió el título absoluto como tal. Tuvo una defensa del título interino de la categoría y lo hizo con éxito frente a Curtis Blaydes en julio de 2024.

En tanto, Ciryl Gane ha tenido dos oportunidades de conquistar el cinturón de los pesos pesados. Su primera chance fue ante Francis Ngannou el 22 de enero de 2022 cayendo por decisión unánime. Luego, el 4 de marzo del año siguiente, cayó por sumisión ante ‘Bones’ en el primer asalto.

En rigor, será esta la tercera oportunidad que el galo tendrá de quedarse con el título de las 265 libras, aunque en frente tendrá a un Aspinall que no conoce de derrotas desde 2022 cuando cayó ante Blaydes por una lesión de rodilla.

En la coestelar, Virna Jandiroba se verá las caras ante Mackenzie Dern por el título del peso paja femenino, cinturón que quedó vacante luego de que la campeona Zhang Weili decidiera subir de categoría para enfrentarse a Valentina Shevchenko.

¿Cuándo es el evento UFC 321?

El evento UFC 321 que contará con la batalla estelar por el título peso pesado entre Tom Aspinall y Ciryl Gane, será este sábado 25 de octubre desde Abu Dabi.

UFC 321: horarios para todo Latam

Atención a todos los fanáticos de Latinoamérica, porque el evento UFC 321 que se llevará a cabo desde Abu Dabi, tendrá horarios muy especiales, diferentes a lo habitual para un evento de esta categoría.

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 08:00 horas 12:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 09:00 horas 13:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 10:00 horas 14:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 11:00 horas 15:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Quién transmite EN VIVO el evento UFC 321: Aspinall vs. Gane por TV y streaming

El evento UFC 321, al igual que cada show numerado de la máxima compañía de artes marciales mixtas del mundo, será transmitido en su totalidad vía streaming por las pantallas de Disney+.