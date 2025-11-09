Deportes Temuco tuvo una temporada para el olvido en la Primera B, donde no consiguió el ascenso directo a la Primera División y tampoco pudo meterse en la liguilla para disputar un cupo a la división de honor del fútbol chileno.

Uno de los grandes apuntados en el sur del país fue Marcelo Salas, dueño de la institución. También cayó en el blanco de las críticas Arturo Sanhueza, entrenador del Pije que agarró al equipo en los últimos partidos y no lució mucho.

Cuando se pensaba que el ex jugador de Colo Colo daría un paso al costado, ahora todo indica que será ratificado según informó el medio Deporteros: “Hace instantes se ratificó que Héctor Arturo Sanhueza llegó a acuerdo con la directiva de Deportes Temuco y será el técnico del Pije por la temporada 2026”, dicen.

Sanhueza seguiría en Temuco. | Foto: Photosport

“La dirigencia se reunirá mañana (hoy) con el estratega para comenzar a planificar la próxima temporada y trabajar en los nombres que vestirán la camiseta Albiverde el 2026”, complementan en la información.

El ambiente está caldeado en Temuco y los hinchas no solo las emprendieron en contra de Marcelo Salas, sino que también en contra de Arturo Sanhueza y su ratificación como el DT para la próxima temporada.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Deportes Temuco tendrá que luchar de principio a fin la próxima temporada para buscar el ascenso a Primera División y no sufrir como lo hizo este año donde incluso peligró caer a la tercera categoría del fútbol chileno.

