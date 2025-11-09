O’Higgins dio un paso importante hacia la próxima edición de la Copa Libertadores de América el día de ayer, en donde derrotó en un verdadero partidazo a Ñublense en Rancagua y sueña con el máximo trofeo continental.

Una de las buenas figuras que tuvo el compromiso fue Luis Pavez, quien volvió a destacar dentro del cuadro celeste: “Era un partido complicado, donde teníamos que ganar para seguir en la pelea por el Chile 2 y gracias a dios se dio”, analizó.

Pavez anotó ante Ñublense. | Foto: Photosport

De lleno, Pavez ya anticipa lo que será el compromiso ante Universidad de Chile válido por la Fecha 28 de la Liga de Primera 2025, el cual se disputará post elecciones presidenciales: “Ahora toca celebrar, recuperar jugadores y prepararnos para recibir a la U, un rival directo que en la primera rueda nos hizo ver muy mal”.

En esa línea, el jugador formado en las inferiores de Colo Colo se toma el compromiso ante los azules como una verdadera revancha después de lo sucedido en la primera rueda: “Tenemos esa espinita y queremos ganar con nuestra gente”, dijo.

Con el triunfo de ayer, O’Higgins de Rancagua llegó a los 50 puntos y quedó a uno del sublíder, Universidad Católica. La U, por otro lado, hoy enfrenta a Limache y, de ganar, podría llegar a las 48 unidades y encender la lucha por el Chile 2.

