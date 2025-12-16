El exdelantero Sebastián Rozental fue una de las grandes promesas del fútbol chileno en la década de los 90, rendimiento que le permitió dar el salto a Europa con apenas 21 años, cuando fue fichado por el Glasgow Rangers de Escocia a cambio de 4,5 millones de euros.

Sin embargo, su carrera sufrió un golpe determinante apenas llegado al fútbol británico: un grave corte de ligamento cruzado en la rodilla, lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por más de dos años y que terminó marcando para siempre su trayectoria profesional

A raíz de esa dolencia, el exjugador de Universidad Católica terminó retirándose del fútbol a los 31 años.

La polémica frase de Roberto Cox sobre Rozental y Salas

El exseleccionado chileno fue invitado al podcast “Nada que Perder” conducido por los periodistas Roberto Cox y Nicolás Cabargas, donde el periodista se atrevió a lanzar una opinión que dejó a más de algún hincha sorprendido.

“Voy a decir algo polémico. Ojo a los amigos hinchas de la U. Si Sebastián Rozental no hubiera tenido el problema de rodilla que tuvo llegando a Escocia, hubiera sido más que el Matador Salas”, afirmó Cox, rostro de Chilevisión.

Sebastián Rozental disputó 20 partidos con la camiseta del Rangers y anotó 6 goles | FOTO: Archivo

La respuesta de Sebastián Rozental

El exseleccionado chileno, integrante de la histórica Sub 17 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Japón, respondió con mesura y análisis comparativo.

“Íbamos muy a la par. Marcelo, en julio del ’96 se va a River, y yo en enero del ’97 me voy a Escocia”, recordó.

“Yo creo que era un poquito más talentoso que Marcelo en cuanto a la técnica. Tenía mejor tiro libre, Marcelo no pateaba tiros libres. Éramos muy complementarios, yo me recogía un poquito más que él. Podíamos jugar los dos juntos sin ningún problema”, recalcó.

Eso sí, Rozental cerró con elogios contundentes hacia el Matador: “Para mí lo pongo a nivel mundial, es el mejor control, definición que yo vi en mi vida, a nivel mundial”, remató.

En síntesis…