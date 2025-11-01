Deportes Temuco cerró una temporada para el olvido al vencer 3-0 a Deportes Recoleta con cerca de ocho mil fanáticos que acudieron al Germán Becker, luego de días difíciles donde los hinchas hicieron sentir su malestar por la campaña del equipo que terminó coqueteando con los últimos lugares.

Una vez finalizado el encuentro, el dueño del cuadro del Pije, Marcelo Salas, conversó con los medios, de forma sincera y no escondiendo el momento personal que vivió.

“Ahora me voy a descansar, un mes al menos de despeje completo, termino agotado, primera vez que nos pasa esta situación, no estoy acostumbrado a esto, no estoy acostumbrado a estar sufriendo y pensando en un posible descenso, menos con el trabajo que hemos hecho y la historia que tenemos desde que estamos acá, de haber subido a Primera División, de haber ido a Sudamericana, de pelear liguilla“, afirmó el Matador.

Agregando que “no es una situación fácil, al menos para mi, ni como jugador me tocó esto, quizá ustedes en la historia del club han pasado por eso, descendiendo a Tercera, peleando en Segunda, subiendo y bajando, saliendo campeón también, han pasado todas, a mi no me había tocado, es desgastante, en la parte más psicológica interna”.

Deportes Temuco vence 3-0 a Deportes Recoleta

¿Marcelo Salas deja Deportes Temuco?

El Matador no rehuyó a la pregunta, afimando que “al menos un par de días de descanso y ahí voy a tomar una decisión si continúo o no, al mando como presidente o vendrá otra persona y también con el tema del club, siempre hay interesados en hacerse cargo, cuando uno está desgastado, en el caso mío, se analizan todas esas cosas“,

Salas no esconde además el perjuicio patrimonial que ha sufrido. “Este año fue muy complicado en cuanto a la parte económica también, aquí hay una pérdida muy grande, que la mayoría, aunque la gente no lo crea, la asumo yo, tampoco estoy dispuesto a perder todo”, aclara.

Para concluir, el ídolo nacional reconoce que su salida “hay que analizarlo, cuando uno siente apoyo, obviamente dan muchas más ganas de estar en todo sentido, cuando no siente apoyo o sientes que se hacen las cosas mal, uno puede ser más frío, pero al final, mi cabeza opta por, si yo no estoy acá, que esté una persona ligada al fútbol y que pueda proyectar al equipo de buena forma”.

Síntesis