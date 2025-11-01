Como viene sucediendo hace varios años, el campeonato de Primera B tendrá un final de infarto con dos equipos que tienen posibilidad de ser campeones en la última fecha.

Por azar del destino precisamente se enfrentan en la última fecha esos dos candidatos al título: Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, los que se verán las caras en el Luis Valenzuela Hermosilla, en el corazón del Atacama.

Ambos equipos llegan a este espectacular choque igualados en 52 puntos, con la salvedad de que el equipo de Hernán Caputto tiene ventaja deportiva al tener mejor diferencia de gol.

El que gane el partido no tendrá un premio menor: ascender directamente a la serie de honor del fútbol chileno.

¿A qué hora es el partido entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción?

El esperado encuentro entre el León de Atacama y el Campanil será este sábado 1 de noviembre a las 16:00 en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

¿Dónde se puede ver el partido?

En televisión se podrá ver en la señal de TNT Sports.

Así está la tabla de posiciones de la Primera B