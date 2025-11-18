La Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B tiene uno de sus duelos más atractivos en los cuartos de final: Santiago Wanderers frente a Cobreloa, dos equipos con tradición, hinchadas masivas y un pasado marcado por la frustración de no haber logrado el retorno a Primera División.

El choque en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso promete alta tensión, considerando que ambos llegan con la obligación de dar un golpe de autoridad.

El equipo que haga mejor las cosas en la cancha clasificará a semifinales | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Rodrigo Pérez y el partido entre Santiago Wanderers y Cobreloa

En la antesala de este enfrentamiento, apareció la voz de alguien que conoce mejor que nadie a ambos clubes: Rodrigo Pérez, exdefensor y exentrenador con historia en los loínos y también con pasado en el cuadro caturro.

Bolavip Chile conversó con el exjugador, quien, fiel a su estilo prudente y respetuoso, evitó inclinarse por uno de los dos lados.

“Muchas veces uno habla algo y las redes sociales te crucifican aparte te expones a que te insulten. Soy agradecido de ambas instituciones y el que haga mejor las cosas va a clasificar”, sostuvo el exlateral de La Roja.

“Son dos instituciones con mucha historia, que me han dado la posibilidad de trabajar, ser feliz y de disfrutar el fútbol. Son dos instituciones que merecen estar en Primera División y va a ser un lindo partido”, sentenció.

En síntesis

Rodrigo Pérez, uno de los pocos futbolistas que defendió tanto a Santiago Wanderers como a Cobreloa, evitó elegir a un favorito de cara al duelo por la Liguilla de Ascenso 2025.