La Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B tiene uno de sus duelos más atractivos en los cuartos de final: Santiago Wanderers frente a Cobreloa, dos equipos con tradición, hinchadas masivas y un pasado marcado por la frustración de no haber logrado el retorno a Primera División.
El choque en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso promete alta tensión, considerando que ambos llegan con la obligación de dar un golpe de autoridad.
Rodrigo Pérez y el partido entre Santiago Wanderers y Cobreloa
En la antesala de este enfrentamiento, apareció la voz de alguien que conoce mejor que nadie a ambos clubes: Rodrigo Pérez, exdefensor y exentrenador con historia en los loínos y también con pasado en el cuadro caturro.
Bolavip Chile conversó con el exjugador, quien, fiel a su estilo prudente y respetuoso, evitó inclinarse por uno de los dos lados.
“Muchas veces uno habla algo y las redes sociales te crucifican aparte te expones a que te insulten. Soy agradecido de ambas instituciones y el que haga mejor las cosas va a clasificar”, sostuvo el exlateral de La Roja.
“Son dos instituciones con mucha historia, que me han dado la posibilidad de trabajar, ser feliz y de disfrutar el fútbol. Son dos instituciones que merecen estar en Primera División y va a ser un lindo partido”, sentenció.
En síntesis
- Rodrigo Pérez, uno de los pocos futbolistas que defendió tanto a Santiago Wanderers como a Cobreloa, evitó elegir a un favorito de cara al duelo por la Liguilla de Ascenso 2025.
- El exlateral destacó el enorme cariño que siente por ambas instituciones y aseguró que no quiere exponerse a las reacciones y críticas de redes sociales.