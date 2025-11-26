San Marcos de Arica logró una trabajada y agónica victoria 2-1 sobre Cobreloa en el duelo de ida de las semifinales de la liguilla de ascenso de Primera B.

En el estadio Carlos Dittborn de la puerta norte del país, los ‘Bravos del Morro’ se pusieron en ventaja tras la anotación de Alfredo Ábalos a los 44’ quien aprovechó un mal despeje en el área. Seis minutos antes, los ariqueños sufrieron la expulsión de Matías Moya.

En el complemento, los loínos con un hombre más se volcaron en busca del empate, objetivo que lograron a los 55’ tras anotación de cabeza del experimentado Gustavo Gotti.

El dramatismo llegaría en los minutos finales. Branco Provoste se fue expulsado a los 90’ y dejó con diez hombres a los Naranjas, pero lo peor vendría segundos después cuando a los 90+3’ una mano de Agustín Heredia en el área le permitió a Ramón Fernández anotar el gol del triunfo desde lanzamiento penal.

Gustavo Gotti festejando el empate transitorio de Cobreloa ante San Marcos (Photosport).

Cuándo será la revancha entre Cobreloa y San Marcos

Con este resultado, Cobreloa enfrentará la revancha en Calama con la obligación de ganar para forzar los penales o avanzar por diferencia de goles. Un empate o una derrota en el Zorros del Desierto, le dará a los ariqueños la clasificación a la final de la liguilla de ascenso.

La semifinal de vuelta entre Cobreloa y San Marcos de Arica se disputará el próximo domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO MAX.

Liguilla de Ascenso

Cuartos de final (ida)

D Concepción 2-1 D. Antofagasta

Rangers 0-2 San Marcos

S. Wanderers 2-2 Cobreloa

Cuartos de final (vuelta)

San Marcos 1-0 Rangers

Antofagasta 1-1 Concepción

Cobreloa 2 (4) -2 (3) Wanderers

Semifinales (ida)

San Marcos 2-1 Cobreloa

D. Concepción vs. D. Copiapó