Se acabó la espera y este miércoles 3 de diciembre arranca la final de la Liguilla de Ascenso, en donde Deportes Concepción y Cobreloa buscarán el segundo cupo de cara a la Primera División para la temporada 2026.

El León de Collao arrancará la serie en calidad de local, donde se esperan 29 mil espectadores esta noche para presenciar el encuentro que tiene ilusionado a toda una ciudad con volver a la máxima categoría del fútbol chileno.

Concepción recibe a Cobreloa en el sur. | Foto: Photosport

Cobreloa, por otro lado, no quiere ser espectador de la fiesta del Conce y buscará sacar un resultado positivo en la ida que le permita afrontar con mayor tranquilidad la vuelta a disputarse el domingo en Calama.

Cabe recordar que el elenco sureño llegó a esta instancia tras superar a Deportes Copiapó en las semifinales, mientras que Cobreloa lo hizo tras vencer a San Marcos de Arica con un global de 4-3 sobre los ariqueños.

Concepción vs. Cobreloa: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso arrancará a las 8 de la noche de este miércoles 3 de diciembre de 2025.

TV: ¿Cómo ver el partido?

TNT Sports será el encargado de transmitir el encuentro en sus distintas señales.

Internet: Así se podrá seguir.

HBO MAX será el streaming encargado e llevar el partido.