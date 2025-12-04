El día de ayer se vivió una verdadera fiesta en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde casi 30 mil espectadores presenciaron la final de la Liguilla de Ascenso entre el ‘Conce’ y Cobreloa que terminó en un entretenido empate 1-1.

La llave quedó abierta para la revancha y ambos equipos buscarán el cupo para volver a la división de honor del fútbol chileno: Cobreloa tras una temporada en la B y Deportes Concepción tras mucho tiempo en las sombras.

Se vivió un partidazo en Concepción. | Foto: Photosport

Uno que analizó lo que dejó el compromiso entre lilas y loínos fue Hugo Araya, arquero de Cobreloa quien en diálogo con D Sports aseguró que “Quedan 90 minutos, queda bastante y lo vamos a dar todo para poder lograr el objetivo”.

“Son partidos bastante difíciles, de mucha tensión, de que todos se juegan algo. Son partidos emocionales y nos ha costado ganar, pero ahora definimos en casa -que no significa nada- pero estamos con nuestra gente y lo vamos a dar todo para cerrar la llave allá y lograr el objetivo”, complementó.

Así las cosas, está todo servido para que el domingo no solo se viva una fiesta en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, sino que también para vivir un emocionante compromiso que dejará a uno de estos dos grandes equipos en la máxima categoría del fútbol chileno.

En síntesis

La final de la Liguilla de Ascenso entre Deportes Concepción y Cobreloa terminó en un empate 1-1.

El partido de ida se disputó en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción con casi 30 mil asistentes.