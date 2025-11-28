La Liguilla de Ascenso está al rojo vivo y vivió una jornada memorable el pasado miércoles, donde San Marcos de Arica derrotó a Cobreloa por 2-1 y Deportes Concepción se hizo fuerte de local con un triunfo por la cuenta mínima ante Deportes Copiapó.

El conjunto sureño se jugará sus cartas en la revancha de este domingo, donde tendrán que viajar hasta el norte del país para enfrentar a un Deportes Copiapó que pretende hacer valer la localía y dar vuelta la llave.

En la ida, ganó Concepción con gol de Joaquín Larrivey. | Foto: Photosport

Cabe recordar que el compromiso de este domingo no tendrá la presencia de espectadores, toda vez que en el último partido de local del cuadro nortino quedó la grande ante la Universidad de Concepción y fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina.

Quien resulte vencedor de esta llave deberá enfrentar al ganador del cruce entre San Marcos de Arica y Cobreloa, duelo que también se resolverá el domingo en un compromiso a disputarse en la ciudad de Calama.

Copiapó vs. Concepción: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido se jugará este domingo 30 de noviembre a las 8:30 de la noche de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a Copiapó vs. Concepción?

TNT Sports será el encargado de llevar el partido a los hogares.

Internet: Así se podrá ver

HBO MAX será la plataforma de streaming que transmitirá el encuentro.