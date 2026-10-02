Cobreloa y su probable formación para enfrentar a Deportes Temuco en la Liga de Ascenso

La formación que prepara Cobreloa para enfrentar lo que será su partido clave ante Deportes Temuco.

Cobreloa disputará una nueva fecha dentro de la Liga de Ascenso, en donde el conjunto ‘Loíno’ viajará al sur del país para enfrentar a Deportes Temuco, en un duelo clave en lo que es la lucha por el torneo.

Para este duelo, el conjunto del norte del país llega con el ánimo arriba tras lo que fue su victoria por 1-0 ante Santiago Wanderers, el que le permitió llegar a la punta de la tabla de posiciones en esta recta final del torneo.

En este compromiso, el estratega Mario Salas busca conformar su mejor onceno para enfrentar a los ‘Albiverdes’, en el que cuenta con importantes bajas como las de Cristián Insaurralde y Diego García por suspensión, y Bastián San Juan con Sebastián Zuñiga por lesión.

De esta forma, la alineación de Cobreloa sería con: Hugo Araya en portería; David Tapia, Rodolfo González, Lucas Cornejo y Matías Tapia en la defensa; Cristian Muga, Jorge Paul Gatica y Facundo Velazco en el mediocampo; Álvaro Delgado , Gustavo Gotti y Matías Sandoval en delantera.

Cobreloa quiere sumar un nuevo triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes Temuco y Cobreloa se disputará este sábado 3 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker y el árbitro de este partido será Mario Salvo.

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