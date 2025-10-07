De dulce y agraz fue el debut de Arturo Sanhueza como director técnico en el profesionalismo tras el empate entre Deportes Temuco y Rangers por la fecha 26 de la Primera B.

Previo al receso por el Mundial Sub 20, el ‘Rey Arturo’ decidió agarrar el fierro caliente del complicado conjunto del ‘Pije’, y en su estreno como local en el estadio Germán Becker el pasado fin de semana, sus dirigidos igualaron 1-1 ante los rojinegros.

Tras el 1-1 el ex campeón con Colo Colo y Santiago Wanderers analizó el trámite del encuentro: “Siento que el partido lo teníamos controlado. El equipo estaba ordenado, viajaba junto en ataque y defensa, y tuvimos varias posibilidades de gol. En el primer tiempo manejamos el partido con tranquilidad. En el segundo tiempo tuvimos dos o tres chances claras, pero el desgaste de algunos jugadores nos obligó a modificar. Tratamos de mantener la solidez defensiva y evitar quedar corriendo hacia nuestro arco”, apuntó.

Deportes Temuco no levanta cabeza en el Ascenso (Photosport).

El mensaje de Arturo Sanhueza a Marcelo Salas

Además, el entrenador no escondió su emoción tras debutar oficialmente con el buzo de DT en Primera B y agradeció la oportunidad al club que preside Marcelo Salas. “Estoy muy contento de iniciar mi carrera en el lugar donde quería. Me hubiese gustado hacerlo con un triunfo, porque el equipo hizo méritos para ganar”, señaló.

Respecto al futuro en la banca albiverde, Sanhuea mantuvo paños fríos: “No hemos pensado en el próximo año, toda nuestra energía está puesta en lo que queda del torneo. Es un debut agridulce, pero seguiremos trabajando para terminar de la mejor manera y dar alegría a la gente”, cerró.

Tabla de posiciones de Primera B