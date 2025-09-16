Tras el despido de Esteban Valencia, Deportes Temuco iniciará una nueva etapa en la Primera B bajo la conducción de Arturo Sanhueza, quien hará sus primeras armas como entrenador en el profesionalismo.

El presidente del ‘Pije’, Marcelo Salas, depositó toda la confianza en el ex capitán de Colo Colo para encabezar este proceso, en medio de un delicado momento que vive el club, que tendrá su tercer entrenador en la temporada tras las salidas de Mario Salas y el ‘Huevito’

En su presentación, el ‘Rey Arturo’ fue tajante al afirmar que estos cinco partidos serán clave para mantener a flote la ilusión de clasificar a la liguilla de ascenso.

Ilusión total de Arturo Sanhueza en Deportes Temuco (Foto: PrimeraBChile.cl)

“Estos primeros cinco partidos, para nosotros el más importante es el día que vamos a jugar con Rangers y de ahí en adelante vamos a ir observando todos los rivales que nos tocan, pero no sacamos nada con proyectarnos si la intención que nosotros tenemos es ojalá sumar varios triunfos consecutivos para que nos dé la posibilidad de jugar la liguilla, de ahí, jugando de local, todo puede pasar”, planteó Sanhueza.

En esa línea, el ex futbolista sorprendió al revelar que jugarán al pragmatismo: “No me cierro a nada… vamos a intentar poder manejar todos los aspectos del juego. Por ejemplo, vamos ganando y necesitamos los puntos, si hay que poner un volante más, un defensor más, lo vamos a hacer. Si hay que ir al frente porque tenemos un resultado adverso, vamos a tomar los riesgos necesarios”.

“Independiente del sistema, que sí es importante, vamos a intentar darle un aspecto más de valor a lo que pueda hacer cada futbolista”, cerró.

Cuándo debuta Arturo Sanhueza en la banca de Temuco

El primer desafío de Arturo Sanhueza en la banca de Deportes Temuco será frente a Rangers de local en el estadio Germán Becker por la Fecha 26 de la Liga de Ascenso. El duelo está programado para el próximo domingo 5 de octubre a las 17:30 horas.