Deportes Temuco inicia su preparación para la temporada 2026 de la Primera B con un objetivo claro: pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

Con la idea de combinar experiencia y juventud, el club de la Región de la Araucanía apuesta por un plantel competitivo que le permita afrontar un torneo exigente.

En este escenario, Marcelo Salas, dueño del club, no ha perdido tiempo y quiere reforzar su ofensiva, y por eso la llegada de delanteros con antecedentes exitosos en ascensos y campañas destacadas se vuelve fundamental.

Arturo Sanhueza ya piensa en la conformación del plantel de cara a la temporada 2026 | FOTO: MARCO VAZQUEZ/Photosport

Sebastián Molina, el primer refuerzo confirmado de Deportes Temuco

En este contexto, El Pije oficializó su primer refuerzo para la próxima temporada, un movimiento que genera expectativa en la hinchada y marca el inicio de una ventana de fichajes activa y ambiciosa.

¿De quién se trata? Se trata de Sebastián Molina, delantero de 24 años que en la última temporada vistió la camiseta de Universidad de Concepción, equipo con el que logró el ascenso en 2025.

“Uno que sabe de ascensos. Le damos la bienvenida a nuestro primer refuerzo albiverde 2026; Sebastián Molina quien acaba de firmar su acuerdo de contrato para esta nueva temporada”, informaron en las redes sociales de Temuco.

“El joven delantero de 24 años proviene de Universidad de Concepción, con quien logró el ascenso 2025, y también fue parte del plantel Campeón del Ascenso 2024, Deportes La Serena”, agregaron.

Los números de Sebastián Molina en Universidad de Concepción

En la pasada temporada con Universidad de Concepción, Sebastián Molina disputó 35 partidos entre Primera B y Copa Chile, acumulando 1.706 minutos, anotando seis goles y sumando una asistencia, números que buscan potenciar la ofensiva de Temuco para el próximo año.