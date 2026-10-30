La desafiliación de San Marcos de Arica podría tener un giro inesperado una vez que se pronuncie la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras revisar la apelación del elenco nortino. Y es que un error de transcripción en las bases de la Primera B abriría la puerta para revertir la sanción y modificar nuevamente la tabla de posiciones.

La información fue revelada por el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en su programa ‘La Hora de King Kong’ reveló que conversó con el presidente de la ANFP, Pablo Milad sobre la compleja situación que se desencadenó tras la desafiliación de los ‘Bravos del Morro’. Según explicó el comentarista, el problema se habría originado porque un funcionario incorporó por error una modificación que previamente había sido rechazada por el Consejo de Presidentes.

“Lo que me dio a entender Pablo Milad, que como el consejo de presidentes había rechazado esa propuesta y se había metido por torpeza de un funcionario. En las bases, el espíritu de la norma era sancionar. Por lo tanto, yo creo que a San Marcos, finalmente lo van a poner último en la tabla y van a repartir los puntos por decisión del directorio o van a presionar a la Segunda Sala”, señaló Guarello.

El comunicador también advirtió que la Segunda Sala podría revertir la resolución de primera instancia, considerando el voto de minoría que hubo en el tribunal: “La Segunda Sala hoy está bajo una presión tremenda porque basado en ese voto de minoría que hubo en la primera sala, desde ahí pueden revertir el fallo y decir, ¿sabe qué? San Marcos es decimosexto en la tabla y se reparten los puntos y queda la cagada”.

Finalmente, Guarello insistió en que, según su interpretación de la conversación con Milad, la intención de la ANFP sería ubicar a San Marcos en el último lugar y distribuir los puntos de sus partidos entre los rivales. “Entonces lo que me dio a entender Pablo Milad, lo que leí entre líneas, es que ‘¿Sabe que? Lo que nosotros queremos aplicar es San Marcos último en la tabla y repartición de puntos porque ese era el espíritu de la norma’…. en este momento están destapando la champaña en San Felipe, Santa Cruz y Talca”, concluyó.