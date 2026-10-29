Este jueves la ANFP confirmó cuándo se disputará la última fecha de la Primera B, tras la versión de uno de los clubes protagonistas.

Este fin de semana se tenía que disputar la última fecha de la fase regular de la Liga de Ascenso 2026 o más conocida como la Primera B, donde se podía definir al campeón y también el descenso.

Pero todo quedó suspendido a raíz del fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que desafilió a San Marcos de Arica por irregularidades financieras, ante la denuncia de Rangers, Unión San Felipe, Deportes Santa Cruz y Curicó Unido.

A la espera de la apelación del equipo nortino y de lo que determine la Segunda Sala, en Quilín decidieron frenar la definición del torneo y ya se maneja cuándo se jugaría la fecha 30.

¿Cuándo se reanudará la Primera B?

Esto sería en dos semanas más, tiempo suficiente para aclarar la situación de San Marcos, por lo que la Primera B se definiría entre el viernes 13 y domingo 15 de noviembre, en medio de la fecha FIFA.

Eso sí, no habría acción el sábado 14, debido a que ese día es la final de la Copa de la Liga. Así lo adelantó el presidente de Cobreloa, Harry Robledo.

“El 14 no puede ser porque es la final de la Copa de la Liga, no hay partidos el 14. Entonces puede ser el 13 o el 15”, aclaró el timonel del puntero del ascenso.

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“Vamos a optar por eso, a menos que haya alguna otra cosa que la autoridad diga que no se puede por otra razón”, completó el dirigente loíno.

El único partido que se jugará

Mientras que la ANFP confirmó en su calendario que en aquel fin de semana se definirá el torneo, incluso todos los partidos podrían jugarse el 15 de noviembre, a falta de conocer los horarios.

Consignar que el partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco sí se jugará este 30 de octubre a las 21:15 horas, pues ambos clubes no se juegan nada y pueden cerrar su temporada sin problemas.

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Programación fecha 30 de la Primera B. (Foto: Captura)

En síntesis