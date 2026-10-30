Fernando Zampedri apunta al gran responsable de la crisis de Universidad Católica: “Nos ha perjudicado”

Universidad Católica vive un complejo momento dentro de la temporada dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ han cosechado resultados negativos, que hoy tienen al elenco de la precordillera algo alejados de la lucha por el Chile 2.

Previo al Clásico Universitario ante la U, el delantero y capitán Fernando Zampedri conversó con los medios de comunicacion y habló de lo que será este importante duelo para la UC, en el que esperan dejar atrás su mala racha y volver al triunfo.

“Todos los clásicos son importantes, es de los partidos del año, es el partido que todos queremos ganar. Estamos molestos, no estamos cómodos, no es lo que queremos demostrar”, partió señalado Zampedri.

Agregando, el ‘Toro’ manifestó su gran dolor por lo que ha sido este mal momento que atraviesa el club, en la que apuntó al gran culpable de esta situación y que son los parates durante el torneo nacional.

“Terminamos los últimos cuatro partidos, veníamos muy bien y vino el parate y claramente nos ha perjudicado, cuando debimos haber mejorado mucho más, nos ha perjudicado. Tuvimos dos golpes duros, que nos duelen, pero seguimos trabajando para mejorar y pensar en el clásico para poder ganar”, declaró.

Zampedri ya piensa en la U | Foto: Photosport

Publicidad

Para el goleador de la ‘Franja’, no hay tiempo para lamentarse en la Universidad Católica y espera que todo el grupo pueda reencontrarse con su mejor versión y cerrar de la mejor forma esta temporada, en la que saben que el clásico ante la U puede ser un importante punto de inflexión.

“Hay que seguir trabajando, no estamos contentos, estamos disconformes con lo que venimos haciendo en los últimos dos partidos, pero por esto, no podemos tirar toda a la basura y hay que trabajar más que nunca, representar al club de la mejor manera y esa es la posibilidad que tenemos el domingo, de ganar y dejar los tres puntos en casa, ante un clásico. Vamos a seguir luchando y peleando”, apunta.

Concluyendo, Zampedri pone todo el foco en lo que será este importante partido para la Universidad Católica, en el que esperan poder estar a la altura de este desafío ante su clásico rival y volver al triunfo, el que los mantenga en lucha por el Chile 2.

Publicidad

“Está muy cambiante todo, estamos en la recta final y nosotros nos vamos a enfocar en lo que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que hacer el domingo, lo que ya pasó no se puede hacer nada, solamente trabajar en estas semanas, esta semana vamos a tener tres partidos, no jugamos por un mes y jugamos tres partidos en siete días, hay cosas que no están bien, pero como digo, no nos quedamos con eso, nos preocupa el rendimiento, donde tenemos que mejorar y qué más lindo que un clásico para salir de este momento”, cerró.