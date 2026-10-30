Fin a la novela: revelan qué pasará con la tabla del Ascenso tras la desafiliación de San Marcos de Arica

Hace unos instantes desde el Tribunal de Disciplina en la ANFP señalaron que sucederá con la tabla en la Liga de Ascenso.

Un verdadero terremoto se ha vivido en la Liga de Ascenso del fútbol chileno durante los últimos días, luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP resolviera desafiliar a San Marcos de Arica tras acreditar que presentó documentación falsa en sus declaraciones de capital de funcionamiento correspondientes a los últimos años.

Esta situación no solo afecta a San Marcos de Arica, sino también al resto de los equipos de la categoría, a falta de una fecha para el término del torneo. En esta última jornada, varios clubes se juegan objetivos importantes, ya sea en la lucha por conseguir el ascenso o por mantener la categoría.

Tras esta decisión, existían dos escenarios posibles para definir cómo se vería afectada la competencia: que los resultados de los equipos que enfrentaron a San Marcos de Arica fueran modificados y se les otorgara una victoria por 3-0, o que la tabla de posiciones se mantuviera intacta pese a la sanción.

Hace unos instantes, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina dio a conocer una nueva resolución sobre este caso, en la que dejó en claro que la tabla de posiciones no tendrá alteraciones y se mantendrá tal como está, pese a la desafiliación del conjunto ariqueño.

Se acabó la novela con la tabla en la Liga de Ascenso | Foto: Photosport

El fallo explica que el artículo 87 de las bases de la Primera B establece que los clubes sancionados con la pérdida de categoría deben quedar últimos y que sus partidos se contabilizan como derrotas por 3-0. Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que dicha norma se refiere al descenso y no contempla expresamente la desafiliación.

Publicidad

Por esta razón, la resolución no ordena que San Marcos de Arica quede último ni que sus partidos sean contabilizados como derrotas por 3-0. En consecuencia, tampoco establece modificaciones en los puntos de los demás equipos ni dispone la elaboración de una nueva tabla de posiciones.

De esta forma, la tabla de la Liga de Ascenso se mantendrá tal como está, pese a la desafiliación de San Marcos de Arica. Así, los equipos deberán afrontar la última fecha con sus actuales puntajes y jugarse el todo por el todo para alcanzar sus respectivos objetivos.