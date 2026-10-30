Daniel Garnero y una decisión que remece todo en la UC previo al Clásico Universitario ante la U

El entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero confrimó esta noticia previo al clásico con la U.

Universidad Católica busca sanar sus heridas en sus últimos resultados dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante la Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario.

En esta jornada, el entrenador de la ‘Franja’, Daniel Garnero conversó con la prensa en conferencia y se refirió a la importancia de este importante duelo ante su clásico rival, en el que espera volver a los triunfos.

“Es un clásico, es un partido importante, especial. No nos encuentra en nuestro mejor momento, pero sí puede ser ese punto de partida que necesitamos, hacer un click para reaccionar, encontrar esa rebeldía deportiva que nos está faltando”, partió señalando Garnero.

Dentro de esta conferencia, el estratega dejó una importante noticia para este Clásico Universitario en la que confirmó nuevamente la titularidad de Darío Melo en la Universidad Católica: “Va a volver a jugar”.

Garnero confirmó una importante noticia en la UC | Foto: Photosport

Por esto, para el entrenador de la UC este duelo es clave en lo que es su lucha en el Chile 2, en el que podrían tener su última gran oportunidad para poder mantenerse vivo en esta pelea con la U por el cupo directo a Copa Libertadores.

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“Un resultado positivo en un clásico nos da la posibilidad de volver a meternos en la disputa del Chile 2 y terminar la recta de fin de año de la mejor manera, compitiendo por un pase directo a la Libertadores”, apunta.

Finalmente, Garnero espera trabajar de buena forma estas últimas horas previo a este nuevo clásico en el fútbol chileno, en la que desea sumar los tres puntos y que pueda recuperar su confianza.

“El equipo debe encontrar una reacción y este partido es particular para revertir eso. Internamente tenemos que ser mejores, porque podemos hacerlo”, cerró.