Gerente de San Marcos: “Hay clubes que están caminando en las paredes, no les resultó lo que querían hacer”

La desafiliación de San Marcos de Arica tendrá un nuevo capítulo, una vez que el club presente su apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. En medio de la controversia por el error de transcripción en las bases de la Primera B, desde la dirigencia del cuadro nortino alzaron la voz para referirse a la posibilidad de que se revierta el fallo y apuntaron contra los intereses de Rangers, San Felipe y Santa Cruz.

En conversación con Bolavip Chile, el gerente general de los ariqueños, Fernando Zapata, aseguró que el error en la transcripción es de responsabilidad compartida: “Todos sabemos los intereses creados que hay entre esta situación y los clubes afectados. Y obviamente, como no les conviene, van a querer dar vuelta a esto”, aseguró de entrada.

“Es evidente toda esta situación. Lo voy a decir como se debe decir. Estamos haciendo todo mal, todos estamos haciendo algo mal. Porque esto es una asociación, entonces hay que involucrarse todo. Se hizo pésima la redacción de las bases del torneo, porque eso se había rechazado”, agregó.

Sobre la apelación, Zapata explicó que “necesitamos la resolución para saber por qué tomaron esa decisión y obviamente defendernos como corresponde, porque nosotros no tenemos nada, ningún documento que sea falso, como ellos lo están incriminando, quizás sí hubo en su momento problemas financieros, pero el club en quiebra total no está”, afirmó.

“San Marcos de Arica es el club que más gasta”

El gerente general también defendió la administración económica de San Marcos y aseguró que los recursos cuestionados fueron utilizados para el funcionamiento del equipo. “Los recursos estuvieron, pasaron los recursos por el club, se gastaron. Somos el equipo que más gasta, somos el equipo que más viaja, somos el equipo que a nosotros un viaje barato son 12 millones de pesos. Un viaje barato sin contar el viaje a Iquique, que es un bus, pero un viaje a la capital y después movernos entre las regiones somos el club que más gasta”, sostuvo.

Publicidad

Finalmente, Zapata volvió a apuntar contra los clubes que podrían verse beneficiados por la resolución: “Ahora como necesitan resolver esto de alguna manera, están buscando por todos lados cómo solucionarlo. Yo tengo información de que los otros clubes están caminando en las paredes porque no les resultó lo que querían hacer”, sentenció.