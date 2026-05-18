Ivo Basay podría estar muy cerca de concretar su regreso a las bancas del fútbol chileno. El exdelantero tendría avanzadas conversaciones para transformarse en el nuevo entrenador de Rangers de Talca, club que atraviesa una profunda crisis deportiva en Primera B.
Según información de Bolavip Chile, el “Hueso” aparece como el principal candidato de la dirigencia rojinegra tras la salida de Jaime Vera, quien fue despedido luego de la derrota frente a Unión San Felipe. El “Pillo” no logró revertir el complejo presente del elenco ‘Piducano’ y terminó agotando la paciencia en Talca.
La situación en la capital del Maule es alarmante. Rangers marcha en el último lugar de la tabla con apenas tres puntos y todavía no conoce de victorias en la Liga de Ascenso. Antes de Vera, el club ya había cesado a Erwin Durán, quien alcanzó a dirigir solamente cuatro partidos en el arranque de la temporada.
Para Basay, sería una nueva oportunidad de reinsertarse en el fútbol chileno luego de su última experiencia en Magallanes durante la temporada 2025, donde apenas duró dos meses en la banca carabalera.
Ahora, el ex técnico de Colo Colo y Santiago Wanderers aparece como la gran apuesta de Rangers para intentar escapar del fondo y comenzar la recuperación en una temporada que hasta ahora ha sido un verdadero desastre.
Así está la tabla de Primera B
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Cobreloa
|12
|7
|3
|2
|25
|14
|11
|24
|2
|Santiago Wanderers
|12
|6
|4
|2
|25
|15
|10
|22
|3
|San Marcos
|12
|5
|7
|0
|17
|9
|8
|22
|4
|Puerto Montt
|12
|7
|1
|4
|16
|12
|4
|22
|5
|Antofagasta
|12
|6
|3
|3
|21
|14
|7
|21
|6
|Recoleta
|12
|6
|1
|5
|21
|21
|0
|19
|7
|Magallanes
|12
|5
|3
|4
|19
|19
|0
|18
|8
|U. Española
|11
|5
|2
|4
|14
|11
|3
|17
|9
|San Luis
|12
|4
|4
|4
|21
|20
|1
|16
|10
|Copiapó
|12
|4
|3
|5
|16
|21
|-5
|15
|11
|Temuco
|11
|3
|5
|3
|17
|15
|2
|14
|12
|Unión San Felipe
|12
|3
|3
|6
|10
|20
|-10
|12
|13
|Iquique
|11
|2
|5
|4
|13
|15
|-2
|11
|14
|Curicó Unido
|12
|2
|5
|5
|13
|23
|-10
|11
|15
|Santa Cruz
|11
|1
|4
|6
|14
|21
|-7
|7
|16
|Rangers
|12
|0
|3
|9
|11
|23
|-12
|3
En síntesis…
- Candidato principal: Ivo Basay lidera las opciones para asumir la banca de Rangers de Talca tras el despido de Jaime Vera.
- Crisis profunda: El “Hueso” llegará con la misión de rescatar a un equipo colista, sin triunfos y que ya suma dos técnicos cesados este año.
- Revancha personal: Para Basay significa una nueva oportunidad tras su breve y complejo paso por Magallanes la temporada anterior.