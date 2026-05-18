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Liga de Ascenso

Ivo Basay estaría a punto de asumir el ‘fierro caliente’ de Rangers de Talca

El 'Hueso' está muy cerca de volver a dirigir en el fútbol chileno: asumiría la banca de Rangers tras la salida de Jaime Vera.

Ivo Basay vuelve a dirigir en el fútbol chileno.
© PhotosportIvo Basay vuelve a dirigir en el fútbol chileno.

Ivo Basay podría estar muy cerca de concretar su regreso a las bancas del fútbol chileno. El exdelantero tendría avanzadas conversaciones para transformarse en el nuevo entrenador de Rangers de Talca, club que atraviesa una profunda crisis deportiva en Primera B.

Según información de Bolavip Chile, el “Hueso” aparece como el principal candidato de la dirigencia rojinegra tras la salida de Jaime Vera, quien fue despedido luego de la derrota frente a Unión San Felipe. El “Pillo” no logró revertir el complejo presente del elenco ‘Piducano’ y terminó agotando la paciencia en Talca.

La situación en la capital del Maule es alarmante. Rangers marcha en el último lugar de la tabla con apenas tres puntos y todavía no conoce de victorias en la Liga de Ascenso. Antes de Vera, el club ya había cesado a Erwin Durán, quien alcanzó a dirigir solamente cuatro partidos en el arranque de la temporada.

Para Basay, sería una nueva oportunidad de reinsertarse en el fútbol chileno luego de su última experiencia en Magallanes durante la temporada 2025, donde apenas duró dos meses en la banca carabalera.

Ahora, el ex técnico de Colo Colo y Santiago Wanderers aparece como la gran apuesta de Rangers para intentar escapar del fondo y comenzar la recuperación en una temporada que hasta ahora ha sido un verdadero desastre.

Así está la tabla de Primera B

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Cobreloa1273225141124
2Santiago Wanderers1264225151022
3San Marcos12570179822
4Puerto Montt127141612422
5Antofagasta126332114721
6Recoleta126152121019
7Magallanes125341919018
8U. Española115241411317
9San Luis124442120116
10Copiapó124351621-515
11Temuco113531715214
12Unión San Felipe123361020-1012
13Iquique112541315-211
14Curicó Unido122551323-1011
15Santa Cruz111461421-77
16Rangers120391123-123

En síntesis…

  • Candidato principal: Ivo Basay lidera las opciones para asumir la banca de Rangers de Talca tras el despido de Jaime Vera.
  • Crisis profunda: El “Hueso” llegará con la misión de rescatar a un equipo colista, sin triunfos y que ya suma dos técnicos cesados este año.
  • Revancha personal: Para Basay significa una nueva oportunidad tras su breve y complejo paso por Magallanes la temporada anterior.
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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