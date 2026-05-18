El 'Hueso' está muy cerca de volver a dirigir en el fútbol chileno: asumiría la banca de Rangers tras la salida de Jaime Vera.

Ivo Basay podría estar muy cerca de concretar su regreso a las bancas del fútbol chileno. El exdelantero tendría avanzadas conversaciones para transformarse en el nuevo entrenador de Rangers de Talca, club que atraviesa una profunda crisis deportiva en Primera B.

Según información de Bolavip Chile, el “Hueso” aparece como el principal candidato de la dirigencia rojinegra tras la salida de Jaime Vera, quien fue despedido luego de la derrota frente a Unión San Felipe. El “Pillo” no logró revertir el complejo presente del elenco ‘Piducano’ y terminó agotando la paciencia en Talca.

La situación en la capital del Maule es alarmante. Rangers marcha en el último lugar de la tabla con apenas tres puntos y todavía no conoce de victorias en la Liga de Ascenso. Antes de Vera, el club ya había cesado a Erwin Durán, quien alcanzó a dirigir solamente cuatro partidos en el arranque de la temporada.

Para Basay, sería una nueva oportunidad de reinsertarse en el fútbol chileno luego de su última experiencia en Magallanes durante la temporada 2025, donde apenas duró dos meses en la banca carabalera.

Ahora, el ex técnico de Colo Colo y Santiago Wanderers aparece como la gran apuesta de Rangers para intentar escapar del fondo y comenzar la recuperación en una temporada que hasta ahora ha sido un verdadero desastre.

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Así está la tabla de Primera B

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Cobreloa 12 7 3 2 25 14 11 24 2 Santiago Wanderers 12 6 4 2 25 15 10 22 3 San Marcos 12 5 7 0 17 9 8 22 4 Puerto Montt 12 7 1 4 16 12 4 22 5 Antofagasta 12 6 3 3 21 14 7 21 6 Recoleta 12 6 1 5 21 21 0 19 7 Magallanes 12 5 3 4 19 19 0 18 8 U. Española 11 5 2 4 14 11 3 17 9 San Luis 12 4 4 4 21 20 1 16 10 Copiapó 12 4 3 5 16 21 -5 15 11 Temuco 11 3 5 3 17 15 2 14 12 Unión San Felipe 12 3 3 6 10 20 -10 12 13 Iquique 11 2 5 4 13 15 -2 11 14 Curicó Unido 12 2 5 5 13 23 -10 11 15 Santa Cruz 11 1 4 6 14 21 -7 7 16 Rangers 12 0 3 9 11 23 -12 3

En síntesis…