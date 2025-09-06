Cobreloa este fin de semana juega un duelo crucial dentro de la Liga de Ascenso, en la que el conjunto ‘Loíno’ viaja al sur de nuestro país para enfrentarse ante Deportes Concepción por la 24° fecha de la Primera B.

Este duelo es fundamental para el elenco que comanda César Bravo, en la que se enfrenta ante un complicado rival en lo que es su lucha por ascender a la liga de honor de nuestro fútbol, donde busca acercarse a la cima.

Por esto, este partido sin duda que puede ser crucial para los ‘Loínos’ en su gran sueño de volver a primera, en la que esperan dejar atrás su racha de dos partidos sin saber de victorias y sumar tres puntos para su lucha por el Ascenso.

De esta forma, la formación de Cobreloa sería con: Hugo Araya en portería; David Tapia, Bastián Tapia, Nicolás Palma y Ronald Guzmán en defensa; Cristián Muga, Sebastián Zuñiga e Iván Ledezma en la zona media; Aldrix Jara, Gustavo Gotti y Alex Valdés en el ataque.

Cobreloa quiere volver a los triunfos | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes Concepción y Cobreloa se disputará este domingo 7 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.