El flamante campeón de la Liga de Ascenso, la Universidad de Concepción, sufrió un duro golpe en las últimas horas luego que el propio club de la región del Biobío confirmara que no logró renovar contrato con el técnico Cristián ‘Nona’ Muñoz, por lo que el ciclo llegó a su fin.

A través de un comunicado el ‘Campanil’ dio a conocer la decisión del otrora entrenador de Barnechea. “Durante más de un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad, pero finalmente respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos horizontes”, apuntó el conjunto ‘Forero’.

Así, en la Universidad de Concepción destacaron la importancia de “recuperar el tiempo perdido” y remarcaron que el regreso a Primera División debe asumirse “con responsabilidad”.

Cristián ‘La Nona’ Muñoz no seguirá en la banca del Campanil (Photosport).

Bajo esa premisa, el club penquista centrará ahora sus esfuerzos en la búsqueda de un nuevo entrenador, mientras que ‘La Nona’ Muñoz ya tendría propuestas para seguir su carrera en la categoría de honor del fútbol chileno.

Datos clave…