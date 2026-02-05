José Luis Fernández, vocero de la sociedad anónima que rige a Rangers de Talca, confirmó desde la misma isla que se encuentran en plena etapa de planificación.

El dirigente ya sostuvo reuniones con concejales encargados del área deportiva según confirmó el portal PrimeraB y representantes del Centro Cultural local, quienes manifestaron un alto interés en recibir a la delegación talquina siguiendo los pasos de otros clubes como Palestino y Colo Colo.

El proyecto no se limita estrictamente a los 90 minutos de juego. La idea central contempla una estancia de tres días destinada a la vinculación con el medio y el turismo, financiando parte de la expedición a través de fondos del Gobierno Regional. “La región le da a instituciones como Rangers la opción de difundir la cultura talquina en otras regiones”, explicó Fernández sobre el financiamiento estatal.

En cuanto a la logística, el vocero ya inspeccionó las instalaciones deportivas, la capacidad hotelera y los servicios necesarios para el traslado del plantel. Si bien el costo de la operación es elevado, la dirigencia evalúa aprovechar las ventanas de inactividad que dejará el Mundial 2026 o los recesos de Copa Chile para concretar este hito histórico para el club maulino.

El principal objetivo de Rangers

No obstante, Fernández fue enfático en que esta iniciativa “novedosa” no distraerá al equipo de su meta principal. Pese a los sueños de internacionalización cultural en territorio insular, el objetivo deportivo para este 2026 es innegociable: Rangers de Talca debe conseguir el ascenso. La realización del viaje dependerá finalmente de la posición del equipo en la tabla y de no interferir con el foco competitivo.

Matías Cortés jugará en Rangers de Talca

Refuerzo rojinegro a la vista

Rangers presentó al lateral izquierdo que proviene de La Serena, Matías Cortés, el que afirmó: “Estoy muy contento, me lo tomo como un desafío, muy contento en lo personal, un gran paso en mi carrera“.

Respecto a cómo se encuentra físicamente para iniciar su aventura en el Piducano, el defensa fue claro. “Bien, hice la pretemporada correctamente, sin ningún problema, sumando minutos en los partidos que se hicieron allá, estoy en un buen momento en lo físico y en lo técnico“, cerró.