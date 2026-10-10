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Liga de Ascenso

Santiago Wanderers sufre un nuevo tropiezo y se aleja de la lucha por el título: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

Los Caturros se inclinaron por 2-1 ante Curicó Unido y sumaron su cuarta derrota consecutiva en la Primera B.

Santiago Wanderers y Curicó Unido reparten puntos en Valparaíso. (Foto: Manuel Lema/Photosport)
© MANUEL LEMA/PHOTOSPORTSantiago Wanderers y Curicó Unido reparten puntos en Valparaíso. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

Este sábado comenzó la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde Santiago Wanderers sufrió un nuevo tropiezo en la lucha por la zona alta de la tabla de posiciones.

Los Caturros recibieron a Curicó Unido a media tarde en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, duelo en el que buscaban volver a enrielarse para disputar el cupo directo por el ascenso.

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El Decano venía de tres derrotas consecutivas y esta vez el resultado no fue diferente, pues terminó inclinándose por 2-1 ante los Torteros.

El elenco de la Región del Maule dio vuelta el marcador en los últimos minutos, pues la apertura de la cuenta había sido de los locales a los 17′ con un zurdazo exigido del lateral Pedro Navarro.

La remontada de los albirrojos empezó en los 71′ con el cabezazo de Enzo Ormeño y a los 82′ Nicolás Fernández selló el triunfo de la visita con un golazo, contragolpeando desde su propio campo y dejando botados a los defensores wanderinos, definiendo con tranquilidad ante el arquero Bayron Martínez.

Curicó Unido se llevó los tres puntos desde Valparaíso. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

Curicó Unido se llevó los tres puntos desde Valparaíso. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

Con este resultado, Santiago Wanderers queda en la cuarta posición con 44 puntos y se distancia de la lucha por el título, incluso esta jornada lo pasó Magallanes (46 pts) tras vencer a Deportes Recoleta.

En la cima está Cobreloa con 48 puntos y es perseguido por San Luis de Quillota (47 pts), ambos todavía tienen que jugar sus respectivos compromisos en esta fecha.

Por su parte, los del Maule Norte se siguen alejando de la zona de descenso y ahora están en la decimotercera posición, con 27 unidades.

Cabe recordar que el colista sigue siendo Rangers de Talca con 18 contables. Y por delante solo quedan tres fechas.

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La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Cobreloa 48 26 13 9 4 44 27 +17
2 San Luis de Quillota 47 26 13 8 5 41 29 +12
3 Magallanes 46 27 13 7 7 44 39 +5
4 Santiago Wanderers 44 27 12 8 7 42 30 +12
5 Deportes Antofagasta 41 26 11 8 7 44 26 +18
6 Deportes Recoleta 41 27 11 8 8 39 36 +3
7 San Marcos de Arica 39 26 10 9 7 33 24 +9
8 Deportes Copiapó 37 26 10 7 9 40 39 +1
9 Unión Española 36 26 10 6 10 32 34 -2
10 Deportes Puerto Montt 34 26 10 4 12 26 34 -8
11 Deportes Temuco 32 26 8 8 10 40 36 +4
12 Deportes Iquique 31 26 7 10 9 35 30 +5
13 Curicó Unido 27 27 7 9 11 24 40 -16
14 Deportes Santa Cruz 22 26 4 10 12 27 40 -13
15 Unión San Felipe 22 26 5 7 14 16 44 -28
16 Rangers de Talca 18 26 4 6 16 23 42 -19
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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