La Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B tendrá uno de sus duelos más esperados cuando Santiago Wanderers reciba a Cobreloa en Valparaíso, un partido que históricamente ha entregado intensidad, tensión y marcadores apretados.

Sin embargo, ambos elencos llegan con el mismo objetivo: dar el primer golpe en la carrera por volver a Primera División.

En medio de la expectativa, surgió un ejercicio interesante: consultar a la Inteligencia Artificial por el posible resultado exacto del encuentro.

Solo uno de los dos equipos accederá a semifinales | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

¿Qué resultado entrega la Inteligencia Artificial para Wanderers vs. Cobreloa?

La IA analizó estadísticas recientes, rendimientos de local y visita, tendencias de gol y el comportamiento histórico entre ambos. ¿El resultado? Santiago Wanderers 1 – 1 Cobreloa.

Según el análisis, la IA proyecta un partido muy cerrado, con dominio repartido y un marcador ajustado.

El algoritmo considera que Wanderers suele imponer condiciones en casa, pero Cobreloa tiene suficiente poder ofensivo para convertir al menos una vez. Además, ambos equipos llegan con rachas que hacen prever un duelo de golpe por golpe.

La IA también proyecta que el trámite será parejo en posesión, con un alto porcentaje de duelos divididos y un cierre de partido tenso, donde cualquiera podría haberlo ganado.

