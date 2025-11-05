La Primera B nuevamente enfrenta problemas administrativos y todo parece que la liguilla de ascenso podría definirse en el escritorio, luego que durante las últimas horas se diera a conocer el duro golpe que San Marcos de Arica recibió por parte de la ANFP.

Según informó Radio ADN, el Órgano de Primera Instancia de la Gerencia de Concesión de Licencias de la ANFP denegó la licencia de clubes del equipo nortino para el año 2026.

Durísimo golpe para San Marcos de Arica (Photosport).

El motivo central de esta grave sanción radica en el incumplimiento de deberes financieros: el fallo confirma que San Marcos de Arica no presentó sus estados financieros correspondientes ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Este lío de secretaría pone en jaque el futuro inmediato del equipo en la categoría de plata, justo cuando se preparan para la fase decisiva por el ascenso.

Por ahora, los ‘Bravos del Morro’ todavía pueden apelar a la decisión que se tomó en primera instancia, aunque de confirmarse el duro castigo, San Marcos tendría que descender a la Segunda División Profesional, tal como ocurrió con Barnechea en 2024.

El escenario es más que complejo para la ANFP, considerando que el conjunto ariqueño debe disputar la liguilla de ascenso, donde enfrentará en playoffs a Rangers de Talca.

Datos clave…