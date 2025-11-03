Tras la consagración de la Universidad de Concepción, quien se coronó campeón de Primera B y selló su regreso a la máxima categoría después de cinco años, ahora toda la tensión se traslada a la lucha por el segundo ascenso, que se definirá en la liguilla de ascenso entre siete equipos.

Deportes Copiapó, Cobreloa, San Marcos, Deportes Concepción, Rangers, Deportes Antofagasta y Santiago Wanderers definirán al conjunto que acompañe al Campanil en la Liga de Primera 2026.

Sin embargo, el panorama está en suspenso: Deportes Copiapó deberá esperar el fallo de la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras la denuncia de Cobreloa contra Santiago Morning.

Si el organismo decide otorgar los tres puntos al elenco loíno, el “León de Atacama” perderá el vital segundo lugar de la tabla y se verá obligado a disputar la liguilla desde la ronda inicial de cuartos de final.

Cobreloa corre como favorito para ganar la Liguilla de Ascenso (Photosport).

Cómo se jugará la liguilla de ascenso

Los clubes que terminaron entre el 3° y 8° lugar se enfrentarán en tres llaves de eliminación directa y serán emparejados por orden en la tabla de posiciones de mejor a peor: de esta forma se enfrentarán 3° vs. 8°, 4° vs. 7° y 5° vs. 6°. Así, las llaves de cuartos de final del ‘reducido’ serán (se disputarán de ida y vuelta).

D. Copiapó/ Cobreloa vs. Santiago Wanderers

San Marcos vs. Rangers

D. Antofagasta vs. D. Concepción.

La IA predice al ganador de la liguilla de ascenso

En Bolavip Chile le preguntamos a una plataforma de análisis predictivo de inteligencia artificial para que jugara sus cartas y eligiera al equipo que acompañará al Forero en Primera División.

Según el modelo de IA, el ganador del ‘reducido’ será Cobreloa. “De los equipos participantes, considero que Cobreloa y Copiapó parten como los favoritos. Cobreloa tiene una plantilla sólida, buen registro en la temporada regular y experiencia en esta fase”, lanzó de entrada.

Luego agregó: “Copiapó también la viene haciendo bien y aparece como opción muy competitiva. San Marcos y los demás equipos pueden sorprender, pero quizás les falta algo más de consistencia”.

A la espera de la decisión de la segunda sala del tribunal de penalidades, la liguilla del ascenso debería ser programada para este fin de semana con la disputa de los partidos de ida de cuartos de final.