En un partido de vital importancia para sus aspiraciones, Curicó Unido dio uno de los golpes de la fecha 26 en la Primera B al derrotar en el Estadio Regional Calvo y Bascuñan por un contundente 2-0 a Deportes Antofagasta.

Con goles de Henry Sanhueza y Nicolás Fernández, el cuadro de la Región del Maule se robó tres puntos de oro desde el norte de nuestro país.

Esta importantísima victoria le permitió al elenco dirigido por Damián Muñoz dar un salto clave en la clasificación, escalando hasta la decimotercera posición con 26 unidades y tomando así un respiro vital en su lucha por escapar de la zona de peligro.

La última victoria como visitante de Curicó Unido fue por la fecha 6 de la Primera B

Por su parte, los Pumas quedaron estancados en la séptima plaza con 37 puntos, perdiendo una oportunidad de oro para acercarse a los puestos de liguilla por el ascenso.

