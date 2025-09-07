Deportes Concepción venció por 4-0 a Cobreloa en el estadio Ester Roa por la fecha 24 de la Primera B. El equipo Lila dirigido por Patricio Almendra logró un triunfazo ante el cuadro loíno que acumula tres compromisos sin ganar.

El elenco dueño de casa se impuso a balón detenido desde el córner derecho. Jonathan Espínola cabeceó en el primer palo y Joaquín Larrivey con un segundo testazo puso el tanto a los 43’.

Ángel Gillard marcó el segundo en una gran contra del elenco local, que inició Joaquín Larrivey. Josúe Ovalle lanzó un gran centro para el puntero argentino que conectó con un cabezazo a los 82′. Gillard repitió en el minuto 86 con un excelente globito para culminar otro buen contragolpe.

Larrivey otra vez se hizo presente. El Bati puso el 4-0 definitivo a los 91′ con una excelente definición ante un cuadro loíno muy descompesado futbolísticamente en el campo juego.

De esta manera, el León de Collao suma tres puntos que le permiten llegar a 35, quedando en el sexto lugar. La misma cantidad tiene el Zorro que cayó al séptimo puesto.

Ambos clubes deberán seguir sumando si quieren estar en la Liguilla de Ascenso. Aún faltan seis jornadas. Por ahora, el título parece lejano, pues Universidad de Concepción lidera con 42 unidades, siete más que Lilas y Loínos.

Así quedan las posiciones en la Primera B tras el partido en el Ester Roa.

Cobreloa vuelve a Calama y Deportes Concepción viaja a Arica

Los dirigidos por César Bravo regresan a Calama para recibir a Deportes Recoleta el domingo 14 de septiembre a las 12:00 en el estadio Zorros del Desierto por la fecha 25 del Campeonato de Primera B. El elenco Naranja viene de empates ante Deportes Copiapó (2-2) y San Luis (1-1) en casa, que lo privaron de estar en una mejor posición.

En tanto, los Lilas visitarán a San Marcos de Arica el domingo 14 de septiembre a las 17:30 en el estadio Carlos Dittborn.