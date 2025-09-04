El delantero Gabriel Rojas sufrió la rotura completa de su ligamento cruzado anterior, una lesión que lo dejará fuera de todo lo que queda de la temporada y obligó a Cobreloa a buscar un reemplazo inmediato en la zona ofensiva.

El club de Calama no quería perder protagonismo en ataque y se movió rápidamente para reforzar la delantera, encontrando ya a su nuevo referente ofensivo.

Se trata de César Huanca, ex Huachipato, quien llega con la misión de asumir el rol de centrodelantero y aportar goles para mantener la competitividad del equipo en la Primera B.

César Huanca defendiendo la camiseta de Unión San Felipe | FOTO: Andres Pina/Aton Chile

César Huanca hablando de su llegada a Cobreloa

En conversación con el medio En La Línea, Huanca expresó su felicidad por concretar el fichaje y agradeció la confianza del cuerpo técnico comandado por César Bravo.

“Cobreloa me venía buscando hace mucho tiempo, esta ya era la vencida, contento y agradecido del cuerpo técnico que confió en mi, así que me queda solamente pasarle mi granito de arena al equipo para que nos pueda ir bien”, indicó.

Ahora, Huanca deberá pelear un puesto en la delantera con el capitán Gustavo Gotti y Aldrix Jara, quien se ha ganado un lugar en la oncena titular a punta de goles.

Cobreloa en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Actualmente, el elenco de la Región de Antofagasta se encuentra en el quinto lugar con 35 puntos en la división de plata del balompié nacional, a cinco del líder exclusivo Deportes Copiapó.