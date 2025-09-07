La Primera B está en una etapa clave jugándose la fecha 24. Algunos equipos luchan por el título y ascenso directo, otros se arriman a la Liguilla y los que están peor tratan de evitar el descenso a la Segunda División (tercera categoría).

Esta fecha trajo el despido de otro entrenador en la categoría de plata del fútbol chileno. Se trata del experimentado Emiliano Astorga, quien no sigue Curicó Unido tras la derrota por 4-2 ante Unión San Felipe en la Quinta Región.

Astorga fue anunciado en el cargo el 11 de julio y no alcanzó a durar tres meses. Cuatro empates y cinco caídas registró el DT, contando partidos de la Primera B y la Copa Chile, números que terminaron sentenciando un proceso que llegó con aspiraciones de ascenso.

“CDP Curicó Unido comunica a nuestro socios, hinchas y comunidad en general que luego de la derrota en San Felipe y tras reunioens de nuestra plana directiva, comisión fútbol y gerencia deportivo junto con el cuerpo técnico, se ha determinado que don Emiliano Astorga y sus asistentes no continuarán al mando de nuestro plantel profesional masculino”, informó el club Albirrojo”.

Además, dejaron claro que la salida se debe a los malos resultados: “Desde ya agradecemos todo el profesionalismo demostrado desde su llegada, sin embargo, los recientes resultados y la preocupante ubicación en la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso conllevó esta determinación de nuevo cambio de las directrices en la dirección técnica de nuestro plantel de honor”.

Emiliano Astorga deja de ser el DT de Curicó Unido. (Foto: Photosport)

Curicó Unido define al DT para su próximo partido

Los Albirrojos recibirán a San Luis el día sábado 13 de septiembre a las 15:00 en el estadio Municipal de de Molina por la fecha 25 del Campeonato de Primera B. El club ya definió quién estará al mando del equipo.

“El próximo partido por el campeonato, el sábado 13 de frente a San Luis tendrá a nuestro entrenador Mauricio Benavente como director técnico interino”, comunicaron.

En 24 fechas de competencia, en la Primera B sólo quedan Germán Cavalieri (San Marcos de Arica) Hernán Caputto (Deportes Copiapó), Cristián Muñoz (Universidad de Concepción), César Bravo (Cobreloa) y Luis Landeros (Deportes Recoleta) como DT que iniciaron el año en sus clubes y se mantienen. En el caso de Curicó Unido ya despidió un segundo DT, ya que arrancó la temporada con Héctor Almandoz.