La Primera B 2025 sigue entregando emociones en cada fecha, con equipos luchando tanto por el ascenso como por evitar la zona baja de la tabla de posiciones. Cada partido adquiere relevancia y los hinchas viven con intensidad cada encuentro de sus equipos.

En este marco, el duelo entre Deportes Copiapó y San Marcos de Arica generó gran expectativa entre ambas fanaticadas. Los locales buscaban mantenerse cerca de los puestos de ascenso, mientras que los Bravos del Morro querían sumar para alejarse de la zona de riesgo.

El partido fue intenso y lleno de emociones. A los 46 minutos, Thomas Jones abrió el marcador para los de Hernán Caputto empujando el balón tras un centro bien ejecutado. Apenas cinco minutos después, Camilo Melivilu igualó para los Bravos del Morro, manteniendo la incertidumbre en el marcador.

Cuando muchos esperaban que el compromiso terminara en empate, Jones volvió a aparecer a los 79 y 95 minutos, marcando los goles que le dieron la victoria al cuadro de la Región de Atacama por 3-1, consolidando su posición en la primera posición.

El León de Atacama sigue soñando con el ascenso a Primera División | FOTO: Deportes Copiapó

