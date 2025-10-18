Por la fecha 28 de la Liga de Ascenso, San Marcos de Arica venció por la cuenta mínima a Unión San Felipe, mientras que Santiago Wanderers cayó por el mismo marcador ante Curicó Unido como visitante en Molina.

El conjunto de los ‘Bravos del Morro’ se impuso gracias a la anotación de Reiner Campos a los 40’, lo que le permite a los ariqueños llegar a 45 puntos y ubicarse en el tercer puesto de Primera B, todavía con chances de lograr el ascenso directo.

En tanto, Santiago Wanderers sigue en caída libre y llegó al séptimo partido sin saber de triunfos en el torneo. Tras la caída ante los ‘Torteros’ quienes vencieron mediante lanzamiento penal de Cristián Bustamante (85’), los ‘Caturros’ se quedaron estancados con 41 unidades y bajaron a la 5° ubicación, aspirando solo a la liguilla de postemporada.

En la próxima fecha, los porteños irán a Calama para enfrentar a Cobreloa en un duelo decisivo para determinar las posiciones finales de cara a la liguilla por el ascenso. En tanto, los del extremo norte visitarán a Deportes Santa Cruz en la penúltima fecha.

Tabla de posiciones de Primera B