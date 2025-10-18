Por la fecha 28 de la Liga de Ascenso, San Marcos de Arica venció por la cuenta mínima a Unión San Felipe, mientras que Santiago Wanderers cayó por el mismo marcador ante Curicó Unido como visitante en Molina.

El conjunto de los ‘Bravos del Morro’ se impuso gracias a la anotación de Reiner Campos a los 40’, lo que le permite a los ariqueños llegar a 45 puntos y ubicarse en el tercer puesto de Primera B, todavía con chances de lograr el ascenso directo. 

En tanto, Santiago Wanderers sigue en caída libre y llegó al séptimo partido sin saber de triunfos en el torneo. Tras la caída ante los ‘Torteros’ quienes vencieron mediante lanzamiento penal de Cristián Bustamante (85’), los ‘Caturros’ se quedaron estancados con 41 unidades y bajaron a la 5° ubicación, aspirando solo a la liguilla de postemporada. 

En la próxima fecha, los porteños irán a Calama para enfrentar a Cobreloa en un duelo decisivo para determinar las posiciones finales de cara a la liguilla por el ascenso. En tanto, los del extremo norte visitarán a Deportes Santa Cruz en la penúltima fecha.

Tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Univ. Concepción27154835211449
2Copiapó27139536171948
3San Marcos2813693634245
4Cobreloa2812884042-244
5Santiago Wanderers28101174033741
6Rangers2891363432240
7Concepción27116103834439
8Antofagasta2791083831737
9San Luis2791082830-237
10Recoleta28810102733-634
11Curicó Unido2879123136-530
12Magallanes2778122530-529
13Temuco27611102936-729
14Unión San Felipe2876152736-927
15Santa Cruz2769122837-927
16Santiago Morning2898112434-1026

 