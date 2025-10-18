Cobreloa tenía la ilusión de vencer a Santiago Morning en la capital y así quedar a un punto de Deportes Copiapó y a dos del puntero Universidad de Concepción, sin embargo, fue arrollado por la micro, perdiendo con un categórico 0-3.

BOLAVIP conversa con uno de los máximos ídolos loínos, el ex volante Víctor Merello, el que no está nada contento con lo que pasó ante el Chago.

“Una cosa es la irregularidad, pero Cobreloa va más allá de la irregularidad, no tiene consistencia futbolística como para generar las condiciones para pelear arriba, el partido ante el Morning, nada”, afirmó.

Analizando el partido, Merello agrega que “nos gana un equipo ordenado que tiene ganas de salir del fondo, y nada más que eso, Cobreloa no tuvo argumentos ni físicos, ni futbolísticos para ganar.

Víctor Merello triste por la derrota de Cobeloa.

¿Cobreloa le dice adiós al título de Primera B?

“En esta instancia donde quiere pelear arriba y llegar a primera división otra vez, debe tener más argumentos colectivos e individuales”, cierra Víctor Merello.

Los partidos que le quedan a Cobreloa

Al cuadro naranja le quedan dos partidos, como local ante Santiago Wanderers, y de visitante ante Curicó Unido.