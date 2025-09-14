En esta jornada se disputaba un importante duelo dentro de la Liga de Ascenso en el fútbol chileno, en la que Cobreloa se enfrentaba ante Deportes Recoleta en el Estadio Zorros del Desierto, en un partido fundamental para ambos equipos.

En lo que fue una sólida actuación, Cobreloa se impuso por 4-0 ante Deportes Recoleta y sumó tres puntos valiosos en lo que es su sueño de lograr ascender a la liga de honor de nuestro fútbol.

Gracias a los tantos de Alex Valdés, Yastin Navarro y un doblete de Aldrix Jara, los ‘Loínos’ pudieron volver a los triunfos, resultado que los vuelve a meter en la lucha por el ascenso en esta recta final del torneo.

Tras este resultado, Cobreloa escaló al quinto lugar de la tabla de posiciones con 38 unidades, a cinco puntos del líder, Universidad de Concepción (43). Por otra parte, Deportes Recoleta desperdició la chance de meterse en los playoffs por el ascenso, en la que quedó en el décimo puesto con 33 puntos.

Cobreloa logró un triunfo clave | Foto: Photosport

REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE LA LIGA DE ASCENSO