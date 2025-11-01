Deportes Copiapó y Universidad de Concepción protagonizaban un duelo crucial en lo que es la última fecha de la Liga de Ascenso, en la que ambos equipos definían al campeón y ascendido a la primera división para la próxima temporada.

En lo que fue un intenso partido, el conjunto del ‘Campanil’ se quedó con la victoria por 3-0 ante Deportes Copiapó y logró coronarse como campeón de la Liga de Ascenso y subirá a la primera división.

El conjunto dirigido por Cristián Muñoz tuvo una espectacular actuación en el norte de nuestro país, en la que con los goles de Luis Rojas, Jeison Fuentealba e Ignacio Herrera se quedaron con la victoria.

Con este triunfo, el conjunto del ‘Campanil’ llegó a los 55 puntos, logrando quedarse con el título y el ascenso a primera, mientras que Deportes Copiapó se queda en el segundo puesto con 52 unidades.

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL ASCENSO