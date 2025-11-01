El ‘Campanil’ es de Primera. Cinco años después de aquella dramática definición contra Colo Colo en la temporada 2020, la Universidad de Concepción volvió a la máxima categoría del fútbol chileno tras derrotar a Deportes Copiapó 3-0 y coronarse campeón en la última fecha de la Primera B.

Tras un tremendo sprint en el segundo semestre el conjunto del Biobío llegó igualado con 52 puntos a la definición contra el León de Atacama. Un empate llevaría a ambos equipos a disputar un partido de desempate, sin embargo el elenco de Cristián Muñoz dio un golpe de autoridad en el norte y se llevó un triunfo que lo devuelve a Primera División.

Con goles de Luis Rojas (31’) y Jeison Fuentealba (56’) e Ignacio Herrera (88’) de penal , los del ‘Campanil’ sacaron a relucir su favoritismo en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla y confirmaron el gran momento que atraviesan: y es que en las últimas 11 fechas, la U de Conce ganó 8 encuentros y sólo igualó y empató en una oportunidad.

Con 55 puntos en la temporada, los penquistas lograron su segundo título de Primera B en su historia y su tercer ascenso a la Primera División. El próximo año, el ‘Campanil’ disputará su temporada número 19 en la división de honor del fútbol chileno.

Ahora, Deportes Copiapó aguardará hasta las semifinales de la liguilla de ascenso, donde en primera instancia seis equipos se enfrentarán en tres llaves de eliminación para buscar al segundo equipo ascendido a Primera División.

Incidentes empañaron el final

Tras el tercer gol del elenco de Concepción, se desató una fuerte trifulca entre jugadores en ambas bancas lo que desató una pelea a golpes que incluso derivó en el lanzamiento de proyectiles y en el ingreso de hinchas. Tras el regreso a la calma, y en coordinación con Carabineros, el juez Juan Lara decidió suspender por algunos minutos el encuentro, lo que desató los festejos de los jugadores universitarios en el césped del Luis Valenzuela Hermosilla.

Finalmente y después de casi 10 minutos, el partido se dio por terminado y la U. de Conce se coronó campeón de la Liga de Ascenso. El Campanil está de vuelta.