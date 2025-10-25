Una emotiva jornada se vivió ayer en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, donde San Luis igualó en un entretenido partido sin goles ante Deportes Copiapó en la despedida de Humberto ‘Chupete’ Suazo del fútbol profesional.

Al margen de Chupete, el elenco nortino desperdició una gran oportunidad de llegar con más tranquilidad a la última fecha de la Primera B, donde tendrá que enfrentar a nada más ni nada menos que Universidad de Concepción.

El Campanil, en cambio, tuvo una fructífera jornada en el día de ayer: derrotó 3-2 a Deportes Temuco en un verdadero partidazo e igualó en puntaje a Deportes Copiapó, el rival de la próxima fecha.

La U de Conce y Copiapó dirimen al primer ascendido. | Foto: Photosport

Ambos equipos llegan a la última jornada del ascenso con 52 puntos por lo que el ganador de dicho compromiso automáticamente se proclamará campeón de la división y obtendrá el primer ascenso a la división de honor de cara a la próxima temporada.

¿Y si empatan? Las bases del torneo dictan que, en caso de igualdad de puntaje, ambos equipos tendrán que disputar una final en cancha neutral. El ganador de dicha definición será el campeón y subirá a Primera División.

Así las cosas, la próxima semana se vivirá una jornada de infarto en el norte del país, donde Deportes Copiapó espera volver a Primera División tras un año en la B, mientras que el Campanil quiere hacer su retorno tras varios años en la segunda categoría del fútbol chileno.

Deportes Copiapó vs. Universidad de Concepción, día y hora

Deportes Copiapó y Universidad de Concepción jugarán por la Fecha 30 de la Primera B el próximo sábado 1 de noviembre a las 4 de la tarde, compromiso que enfrenta a los dos líderes de la división.