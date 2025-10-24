La Primera B estuvo llena de emociones esta jornada. No solo por el partido de despedida de Humberto ‘Chupete’ Suazo en San Luis de Quillota, sino por el ajustado desenlace que está teniendo el ascenso nacional.

El líder Deportes Copiapó fue testigo del último partido del hombre venido del planeta gol. Su misión era rescatar los tres puntos, pero logró un ajustado 0 a 0 que compromete sus aspiraciones al título de cara a la última fecha.

El que no dejó pasar la chance de darle caza al líder fue Universidad de Concepción. El cuadro penquista logró hacer valer su localía derrotando por 3 a 2 a un complicado Deportes Temuco, igualando en puntaje al ‘León de Atacama’ en la última jornada del torneo del ascenso.

Con estos resultados, la ‘U. de Conce’ le da caza al líder del torneo y ambos cuentan con 52 puntos a falta de una fecha del cierre del Campeonato Nacional de Primera B, por lo que en la última fecha todo estará de miedo.

Así queda la tabla de posiciones de Primera B