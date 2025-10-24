La Primera B estuvo llena de emociones esta jornada. No solo por el partido de despedida de Humberto ‘Chupete’ Suazo en San Luis de Quillota, sino por el ajustado desenlace que está teniendo el ascenso nacional.

El líder Deportes Copiapó fue testigo del último partido del hombre venido del planeta gol. Su misión era rescatar los tres puntos, pero logró un ajustado 0 a 0 que compromete sus aspiraciones al título de cara a la última fecha.

El que no dejó pasar la chance de darle caza al líder fue Universidad de Concepción. El cuadro penquista logró hacer valer su localía derrotando por 3 a 2 a un complicado Deportes Temuco, igualando en puntaje al ‘León de Atacama’ en la última jornada del torneo del ascenso.

Con estos resultados, la ‘U. de Conce’ le da caza al líder del torneo y ambos cuentan con 52 puntos a falta de una fecha del cierre del Campeonato Nacional de Primera B, por lo que en la última fecha todo estará de miedo.

Así queda la tabla de posiciones de Primera B

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Copiapó29141053817+2152
2Univ. Concepción2916493826+1252
3San Marcos2813693634+245
4Cobreloa2812884042-244
5Santiago Wanderers28101174033+741
6Antofagasta28101084131+1040
7Concepción28117104036+440
8Rangers2891363432+240
9San Luis2991283032-239
10Recoleta28810102733-634
11Curicó Unido2879123136-530
12Temuco29612113139-830
13Magallanes2878132532-729
14Santa Cruz28610122837-928
15Unión San Felipe2876152736-927
16Santiago Morning2898112434-1026