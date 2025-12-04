La liguilla de ascenso de la Primera B se definirá en el último partido, que será la revancha de la final entre Cobreloa y Deportes Concepción, duelo que se disputará el próximo domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en Calama.

El miércoles se jugó la ida en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde empataron 1-1 con goles de Ariel Cáceres para el León de Collao (52′) y de Iván Ledesma para los loínos (66′).

Si bien la llave quedó abierta para la vuelta, en BOLAVIP CHILE no pudimos con la ansiedad y recurrimos a la inteligencia artificial (IA) para conocer su pronóstico del equipo que ascenderá a Primera División, de cara a la temporada 2026.

Cabe recordar que en la Liga de Ascenso el campeón fue Universidad de Concepción y ahora se busca a su acompañante para el retorno a la serie de honor del fútbol chileno.

Ante la consulta hecha a la plataforma Gemini, la IA no dudó en su pronóstico y se inclinó por el triunfo de los naranjas, quienes serán locales en el Estadio Zorros del Desierto, ubicado a 2.260 metros sobre el nivel del mar.

“Basándome en el resultado de la ida (1-1) y las condiciones del partido de vuelta en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, mi pronóstico se inclina hacia el equipo local. Mi Pronóstico: Cobreloa asciende a Primera División”, indicó.

La IA pronostico que Cobreloa será el ganador de la liguilla de ascenso. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

Los puntos clave de la IA