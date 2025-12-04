La liguilla de ascenso de la Primera B se definirá en el último partido, que será la revancha de la final entre Cobreloa y Deportes Concepción, duelo que se disputará el próximo domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en Calama.
El miércoles se jugó la ida en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde empataron 1-1 con goles de Ariel Cáceres para el León de Collao (52′) y de Iván Ledesma para los loínos (66′).
Si bien la llave quedó abierta para la vuelta, en BOLAVIP CHILE no pudimos con la ansiedad y recurrimos a la inteligencia artificial (IA) para conocer su pronóstico del equipo que ascenderá a Primera División, de cara a la temporada 2026.
Cabe recordar que en la Liga de Ascenso el campeón fue Universidad de Concepción y ahora se busca a su acompañante para el retorno a la serie de honor del fútbol chileno.
Ante la consulta hecha a la plataforma Gemini, la IA no dudó en su pronóstico y se inclinó por el triunfo de los naranjas, quienes serán locales en el Estadio Zorros del Desierto, ubicado a 2.260 metros sobre el nivel del mar.
“Basándome en el resultado de la ida (1-1) y las condiciones del partido de vuelta en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, mi pronóstico se inclina hacia el equipo local. Mi Pronóstico: Cobreloa asciende a Primera División”, indicó.
Los puntos clave de la IA
- Localía y Altura de Calama: Este es el factor más significativo. Jugar a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar en el Zorros del Desierto es históricamente una gran ventaja para Cobreloa. Deportes Concepción, un equipo del sur, sentirá el rigor físico y la necesidad de adaptarse a la altitud en un partido definitorio.
- Experiencia en Liguillas: Cobreloa ha demostrado carácter y poder de reacción al revertir una serie en semifinales (contra San Marcos de Arica), mostrando la madurez necesaria para estos encuentros de alta presión. El empate de visita en Concepción, rescatado con un golazo, lo deja bien posicionado.
- Impulso Psicológico: El 1-1 como visitante es un resultado muy valioso que le da la iniciativa y la tranquilidad para definir en casa, con el apoyo de su público. El equipo se mostró optimista tras el empate.
- Deportes Concepción: El “León de Collao” demostró ser un rival duro en la ida y tiene una ofensiva eficiente (liderada por Larrivey). Si logran manejar la ansiedad y el efecto de la altura con un planteamiento táctico muy ordenado, pueden complicar a Cobreloa, quizás buscando la definición por penales. Sin embargo, es una tarea muy difícil.
- En resumen: Si bien la llave está abierta, la localía de Cobreloa en Calama me parece un factor determinante que le dará la ventaja necesaria para conseguir la victoria y, por consiguiente, el ascenso.