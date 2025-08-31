Santiago Wanderers perdió la punta de la Liga de Ascenso tras empatar 0-0 ante Rangers por la Fecha como local en Quillota por la Fecha 23 de la Primera B.

Los ‘caturros’ se crearon las mejores ocasiones de gol pero no pudieron ante una sólida defensa ‘piducana’. El conjunto rojinegro desperdició un penal en el primer tiempo luego que Isaac Díaz elevara su remate desde los doce pasos.

Con este empate, el Decano alcanzó los 38 puntos y no pudo darle caza a Deportes Copiapó quien el sábado derrotó a Deportes Santa Cruz (2-0) y llegó a las 40 unidades.

En tanto, los dirigidos por Erwin Durán llegaron a 30 puntos y quedaron novenos, a un puesto del último boleto para la liguilla de ascenso.

En la próxima fecha, Santiago Wanderers visitará en el mismo Lucio Fariña a San Luis de Quillota, mientras que Rangers hará de local en Molina frente a Universidad de Concepción.

Así quedó la tabla de posiciones de Primera B

Club PJ G E P GF GC DG Pts
Copiapó23117529131640
Santiago Wanderers2310853425938
Univ. Concepción2211382920936
San Marcos2211383030036
Cobreloa229763132-134
Antofagasta228863226632
Concepción239593028232
Recoleta228862524132
Rangers2361252626030
San Luis227782025-528
Temuco236982529-427
Santa Cruz2367102631-525
Curicó Unido235992527-224
Unión San Felipe2365122129-823
Magallanes2358101927-823
Santiago Morning2376101929-1018

Actualizado al 31 de agosto de 2025