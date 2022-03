Cinco días quedan para volver a ver a la Selección Chilena en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El equipo dirigido por el uruguayo Martín Lasarte deberá lograr un "histórico" resultado ante Brasil en el Estadio Maracaná para seguir con vida por un cupo a la próxima cita planetaria.

Cabe destacar que la Verdeamarelha está invicto en condición de local y tendrá a todas sus figuras para enfrentar a la Roja.

Fue el propio capitán del Equipo de Todos, Claudio Bravo, quien conversó con ESPN FShow sobre las claves para derrotar a la Canarinha en condición de visitante.

“Más que pendiente de lo que pueda hacer Brasil, depende de lo que hagamos nosotros. Un partido perfecto, para ganar ahí tenemos que jugar como nunca hemos jugado”, aseveró el actual jugador del Betis.

“Hemos ido tantas veces y hemos probado todas las fórmulas, metiéndonos atrás, tres centrales y cuatro atrás para ir al ataque. Nos tocó estar con uno más cuando estaba Marcelo (Bielsa) y no lo pudimos aprovechar, terminamos perdiendo. Creo que la clave es no cometer errores, tiene que ser un partido perfecto, independiente de si juegas con cinco, cuatro o atacar. Tiene que ser el día perfecto donde todos hagan su labor lo mejor posible y no equivocarte, es la única manera de poder ganar”, agregó.

Para finalizar, recalcó que “cuando te pones la camiseta de la selección, se te olvida que no jugaste la semana anterior o que perdiste en tu club, o estar en un mal momento. Lo que más tienes que intentar llevar ahí es tu salud física. Tienes que llegar en buenas condiciones, y eso es lo que nos ha afectado últimamente, que hemos llegado mermados en muchas ocasiones”, cerró.