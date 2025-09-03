Nicolás Córdova tendrá una nueva experiencia en las Eliminatorias Sudamericanas. La primera vez reemplazó a Eduardo Berizzo antes que llegara Ricardo Gareca, ahora ya con Chile fuera de todo, le toca enfrentar, ni más, ni menos, que al Brasil de Carlo Ancelotti.

Precisamente Carleto afirmó este miércoles que “en el entrenamiento de ayer (martes) probé el equipo con cuatro delanteros. La idea es jugar sin cambiar mucho con respecto al partido con Paraguay. Voy a mantener muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y que se pueda defender bien”.

¿Cuáles serían estos cuatro delanteros que habla el DT de la canarinha?

Ancelottti se la jugará con dos centrodelanteros: Estêvão y João Pedro y teniendo a Raphinha con Gabriel Martinelli como punteros.

El ex Real Madrid reiteró que “quedamos muy contentos y satisfechos con lo visto en el partido con Paraguay. El equipo jugó muy bien y tuvo intensidad y buena actitud ofensiva y defensiva. Es lo que pensamos para el partido de mañana“.

Igualmente el DT dejó en claro que no es que siempre jugará así, adoptará este sistema para enfrentar a un Chile que no tiene nada que perder.

Carlo Ancelotti dispone de cuatro delanteros para jugar ante Chile

¿Cuándo juegan Brasil y Chile en el Estadio Maracaná?

Este jueves a las 20:30 se enfrentarán la selección chilena frente a Brasil en Río de Janeiro, en partido válido por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.